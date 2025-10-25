Norris, en la 'pole' de México, donde Sainz saldrá duodécimo

Norris, de 25 años, firmó su decimocuarta 'pole' en la Fórmula Uno -la quinta del año- al dominar la calificación de este sábado, en la que, en la decisiva tercera ronda (Q3) cubrió, con el neumático blando, los 4.304 metros de la pista mexicana en un minuto, 15 segundos y 586 milésimas, 262 menos que el monegasco Charles Leclerc y con 352 sobre el otro Ferrari, el del séptuple campeón mundial Lewis Hamilton.

El australiano Oscar Piastri (McLaren), líder del Mundial -con 346 puntos, catorce más que Norris-, acabó octavo la calificación, pero saldrá, gracias a la penalización de Sainz, séptimo; dos puestos por detrás del cuádruple campeón del mundo neerlandés Max Verstappen (Red Bull), tercero en el campeonato, a 40 unidades.