Norris saldrá primero en México

Norris, de 25 años, firmó su decimocuarta 'pole' en la Fórmula Uno al dominar la calificación de este sábado, en la que, en la decisiva tercera ronda (Q3) cubrió, con el neumático blando, los 4.304 metros de la pista mexicana en un minuto, 15 segundos y 586 milésimas, 262 menos que el monegasco Charles Leclerc y con 352 sobre el otro Ferrari, el del séptuple campeón mundial Lewis Hamilton.