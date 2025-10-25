Automovilismo

Norris saldrá primero en México

Redacción deportes, 25 oct (EFE).- El inglés Lando Norris (McLaren) saldrá primero este domingo en el Gran Premio de Ciudad de México, el vigésimo del Mundial de Fórmula Uno, que se disputa en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la capital mexicana.

Por EFE
25 de octubre de 2025 - 19:10
Norris, de 25 años, firmó su decimocuarta 'pole' en la Fórmula Uno al dominar la calificación de este sábado, en la que, en la decisiva tercera ronda (Q3) cubrió, con el neumático blando, los 4.304 metros de la pista mexicana en un minuto, 15 segundos y 586 milésimas, 262 menos que el monegasco Charles Leclerc y con 352 sobre el otro Ferrari, el del séptuple campeón mundial Lewis Hamilton.