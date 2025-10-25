Norris saldrá primero en México

Norris, de 25 años, firmó su decimocuarta 'pole' en la Fórmula Uno al dominar la calificación de este sábado, en la que, en la decisiva tercera ronda (Q3) cubrió, con el neumático blando, los 4.304 metros de la pista mexicana en un minuto, 15 segundos y 586 milésimas, 262 menos que el monegasco Charles Leclerc y con 352 sobre el otro Ferrari, el del séptuple campeón mundial Lewis Hamilton.
25 de octubre de 2025
- Juegos
- Últimas Noticias
- BeneficiosNuevo
- Nacionales
- Secciones ABC en el EsteChaco
- Policiales
- Deportes
- Economía
- Política
- Mundo
- Espectáculos
- Gente
- Sociales
- Editorial y Opinión
- Secciones TapaEditoriales de ABC ColorOpiniónCartas a la directora
- Edición Impresa LocalesInvestigaciones
- Servicios
- Temas de interés
- Suplementos
- Multimedia
- Negocios & comerciales
- Canales
- Suscripciones ABC
- Secciones EDICIÓN IMPRESAABC DIGITALABC ePaper
- ePaper
- ABC Revista
21º
Ahora
HOY
Min
20º
Máx
35º
undefined 2025-10-26
Min
18º
Máx
20º
undefined 2025-10-27
Min
17º
Máx
24º
undefined 2025-10-28
Min
16º
Máx
24º
undefined 2025-10-29
Min
14º
Máx
25º
undefined 2025-10-30
Min
12º
Máx
26º
Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
6.900
Venta
7.200
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.270
Venta
1.390
EURO
Compra
7.900
Venta
8.700
YEN
Compra
45
Venta
60
PESO URUGUAYO
Compra
160
Venta
220