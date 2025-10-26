Alex Márquez afirma que la victoria pasaba por "atacar al principio"

"Ayer cometí el error en el 'sprint' de no atacar y esperar demasiado, pero hoy ha salido el plan que tenía pensado a la perfección", ha reconocido Alex Márquez.

"Quería regalarme a mí mismo esta victoria porque Malasia me debía una de 2023 y lo he podido ejecutar a la perfección, así que es la mejor manera de celebrarlo", dijo Alex Márquez sobre el subcampeonato mundial.

"Este año he aprendido muchísimo de Marc en muchas condiciones, como las de hoy en carrera, y todo eso suma; a ver si podemos disfrutar las dos últimos grandes premios de la temporada y el año próximo ser un poquito más completos", resaltó el vencedor en Malasia.