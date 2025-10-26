Alex Márquez, Pedro Acosta y Joan Mir protagonizan el vigésimo octavo pleno español

Fermín Aldeguer (Ducati Desmosedici GP24), Pedro Acosta (KTM RC 16) y Alex Márquez (Ducati Desmosedici GP24) firmaron el anterior triplete sobre el podio de MotoGP de pilotos españoles, en Indonesia.

Marc Márquez (Ducati Desmosedici GP23), Jorge Martín (Ducati Desmosedici GP24) y Pedro 'Tiburón' Acosta (Gas Gas RC 16), fueron los protagonistas del vigésimo sexto 'pleno' de pilotos españoles, ya en la temporada 2024, en Aragón.

Entonces, Marc Márquez logró su primera victoria 1.043 días después de la grave lesión que sufrió en el brazo derecho y protagonizó el primer 'doblete' de la temporada tras vencer también en la carrera 'sprint', mientras que en Indonesia, por paradojas de la vida, acabó por los suelos al ser embestido por el italiano Marco Bezzecchi.

Antes, los españoles Aleix Espargaró, Maverick Viñales y Jorge Martín lograron el vigésimo quinto triple de MotoGP, en Cataluña en 2023.

Aleix Espargaró, precisamente, fue el último protagonista de un triple de españoles sobre el podio de MotoGP, junto a Jorge Martín y Alex Rins, al vencer en Argentina en 2022, en el que además se convirtió en el quincuagésimo segundo español que lograba una victoria en el campeonato del mundo de motociclismo en toda su historia, desde 1949.

El primer triple de los pilotos españoles en la categoría reina del motociclismo mundial se produjo en el año 2012 con el podio protagonizado por Dani Pedrosa, Jorge Lorenzo y Álvaro Bautista, en el circuito japonés de Motegi.

Después, han llegado hasta veintiocho, pues al inicial de Japón 2012 les siguieron nada menos que diez en 2013, dos en 2014, uno en 2015, dos en 2017, uno en 2018 en Holanda, dos en 2019, tres en 2020, uno en 2022, otro en 2023 y 2024 y, por ahora, dos en 2025.

Los triples de podios españoles en MotoGP son:

1. Japón 2012: Dani Pedrosa/Jorge Lorenzo/Álvaro Bautista

2. Texas 2013: Marc Márquez/Dani Pedrosa/Jorge Lorenzo

3. España 2013: Dani Pedrosa/Marc Márquez/Jorge Lorenzo

4. Cataluña 2013: Jorge Lorenzo/Dani Pedrosa/Marc Márquez

5. Indianápolis 2013: Marc Márquez/Dani Pedrosa/Jorge Lorenzo

6. Rep. Checa 2013: Marc Márquez/Dani Pedrosa/Jorge Lorenzo

7. Inglaterra 2013: Jorge Lorenzo/Marc Márquez/Dani Pedrosa

8. San Marino 2013: Jorge Lorenzo/Marc Márquez/Dani Pedrosa

9. Malasia 2013: Dani Pedrosa/Marc Márquez/Jorge Lorenzo

10. Japón 2013: Jorge Lorenzo/Marc Márquez/Dani Pedrosa

11. Valencia 2013: Jorge Lorenzo/Dani Pedrosa/Marc Márquez

12. Argentina 2014: Marc Márquez/Dani Pedrosa/Jorge Lorenzo

13. Alemania 2014: Marc Márquez/Dani Pedrosa/Jorge Lorenzo

14. Valencia 2015: Jorge Lorenzo/Marc Márquez/Dani Pedrosa

15. Jerez 2017: Dani Pedrosa/Marc Márquez/Jorge Lorenzo

16. Rep. Checa 2017: Marc Márquez/Dani Pedrosa/Maverick Viñales

17. Aragón 2017: Marc Márquez/Dani Pedrosa/Jorge Lorenzo

18. Holanda 2018: Marc Márquez/Alex Rins/Maverick Viñales

19. España 2019: Marc Márquez/Alex Rins/Maverick Viñales

20. Gran Bretaña 2019: Alex Rins/Marc Márquez/Maverick Viñales

21. Emilia Romagna 2020: Maverick Viñales/Joan Mir/Pol Espargaró

22. Aragón 2020: Alex Rins/Alez Márquez/Joan Mir

23. Europa 2020: Joan Mir/Alex Rins/Pol Espargaró

24. Argentina 2022: Aleix Espargaró/Jorge Martín/Alex Rins

25. Cataluña 2023: Aleix Espargaró/Maverick Viñales/Jorge Martín

26. Aragón 2024: Marc Márquez/Jorge Martín/Pedro Acosta.

27. Indonesia 2025: Fermín Aldeguer/Pedro Acosta/Alex Márquez

28. Alex Márquez/Pedro Acosta/Joan Mir.