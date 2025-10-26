Clasificación del Gran Premio de Ciudad de México
Redacción deportes, 26 oct (EFE).- Clasificación del Gran Premio de Ciudad de México, el vigésimo del Mundial de Fórmula Uno, que se disputó este domingo en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la capital mexicana:
Por EFE
26 de octubre de 2025 - 19:50
- RETIRADOS: Liam Lawson (NZL/Racing Bulls), Nico Hülkenberg (GER/Kick Sauber), Fernando Alonso (ESP/Aston Martin), Carlos Sainz (ESP/Williams)
- VUELTA RÁPIDA: Russell (1:20,052 , en la 50)
- PRÓXIMA CARRERA: Gran Premio de Brasil, en Interlagos (Sao Paulo), el 9 de noviembre.