Clasificación del Mundial de constructores de Fórmula Uno

Redacción deportes, 26 oct (EFE).- Clasificación del Mundial de constructores de Fórmula Uno -ya matemáticamente resuelto a favor de McLaren y en el que Ferrari le ha arrebatado el segundo puesto a Mercedes- después del Gran Premio de Ciudad de México, el vigésimo del año, disputado este domingo en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la capital mexicana: