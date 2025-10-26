Colapinto: Otro fin de semana complicado; a seguir aprendiendo y ojalá mejoremos en Brasil

Redacción deportes, 25 oct (EFE).- El argentino Franco Colapinto (Alpine), que acabó decimosexto este domingo en el Gran Premio de Ciudad de México, el vigésimo del Mundial de Fórmula Uno, manifestó en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la capital mexicana que fue "otro fin de semana complicado para el equipo", que deben "seguir aprendiendo" y que "ojalá" sean "más competitivos en Brasil", sede de la próxima etapa del campeonato, el penúltimo que tendrá formato sprint.