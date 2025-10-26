La carrera de MotoGP mantiene su horario, se retrasa la carrera de Moto2

Redacción deportes, 26 oct (EFE).- La carrera de MotoGP del Gran Premio de Malasia mantiene su horario, mientras que la carrera de Moto2, tras el percance sufrido por los pilotos José Antonio Rueda y Noah Dettwiler en la vuelta de formación de Moto3, pasará a disputarse al final del programa de competición del domingo.