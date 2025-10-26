Automovilismo

La carrera de MotoGP mantiene su horario, se retrasa la carrera de Moto2

Redacción deportes, 26 oct (EFE).- La carrera de MotoGP del Gran Premio de Malasia mantiene su horario, mientras que la carrera de Moto2, tras el percance sufrido por los pilotos José Antonio Rueda y Noah Dettwiler en la vuelta de formación de Moto3, pasará a disputarse al final del programa de competición del domingo.

Por EFE
26 de octubre de 2025 - 02:20
/pf/resources/images/abc-placeholder.png?d=2368

Así, la carrera de Moto3 se disputará a partir de las 13:45 hora local, las 6:45 horas de España (GMT + 1), la de MotoGP a partir de las 15:00 hora local (08:00, GMT + 1) y Moto2 a partir de las 16:30 horas (09:30, GMT + 1).