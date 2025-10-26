México llama a revisar más de 10.500 automóviles Ford por fallas en la batería

Ciudad de México, 26 oct (EFE).- La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) de México, junto con la marca automovilística Ford, emitieron este domingo un llamado a revisión para más de 10.500 vehículos de los modelos Bronco Sport y Maverick por posibles fallas en la soldadura de la batería.