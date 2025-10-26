Norris: Estoy feliz, pero me concentro en mí mismo; e iré un fin de semana tras otro

Redacción deportes, 26 oct (EFE).- El inglés Lando Norris (McLaren), que ganó este domingo el Gran Premio de Ciudad de México, donde le arrebató el liderato del Mundial de Fórmula Uno -con un punto de ventaja- a su compañero, el australiano Oscar Piastri -que acabó quinto-, declaró en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la capital mexicana que está "feliz", pero que, con miras a un hipotético título se concentrará en sí "mismo" e irá "un fin de semana tras otro".