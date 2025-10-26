Norris gana en México y es nuevo lider, con un punto más que Piastri

Redacción deportes, 26 oct (EFE).- El inglés Lando Norris (McLaren) ganó este domingo el Gran Premio de Ciudad de México, el vigésimo del Mundial de Fórmula Uno, en el Autódromo Hermanos Rodríguez, donde le arrebató el liderato del certamen a su compañero, el australiano Oscar Piastri, que acabó quinto una carrera que abandonaron los dos españoles, el doble campeón mundial asturiano Fernando Alonso (Aston Martin) y Carlos Sainz (Williams).