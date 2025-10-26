Norris gana en México y le arrebata el liderato a Piastri; Alonso y Sainz, retirados

Norris, de 25 años, logró su décima victoria en la F1 -la sexta de la temporada- al ganar en la capital mexicana, en la que el monegasco Charles Leclerc (Ferrari) fue segundo y el cuádruple campeón del mundo neerlandés Max Verstappen (Red Bull), tercero; en una carrera que acabó con coche de seguridad virtual y que abandonaron los dos españoles, el doble campeón mundial asturiano Fernando Alonso (Aston Martin.
El inglés lidera ahora con 357 puntos, uno más que el australiano, a falta de cuatro carreras largas y dos pruebas sprint.
Verstappen es tercero, a 36 unidades de Norris; después de una carrera que el argentino Franco Colapinto (Alpine) concluyó decimosexto.