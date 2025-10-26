Norris gana en México y le arrebata el liderato a Piastri; Alonso y Sainz, retirados

Redacción deportes, 26 oct (EFE).- El inglés Lando Norris (McLaren) ganó este domingo el Gran Premio de Ciudad de México, el vigésimo del Mundial de Fórmula Uno, en el Autódromo Hermanos Rodríguez; donde le arrebató el liderato del certamen a su compañero, el australiano Oscar Piastri, que acabó quinto una carrera que abandonaron los dos españoles, el doble campeón mundial asturiano Fernando Alonso (Aston Martin) y Carlos Sainz (Williams).