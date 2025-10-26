Piastri: "Ha sido una carrera difícil"

"Ha sido una carrera difícil. Notaba que teníamos buen ritmo; pero fue increíblemente difícil usarlo con el tren del DRS, al quedar atrapado en aire sucio, lo que fue una lástima", manifestó Piastri, de 24 años, con nueve victorias -siete de ellas este año- y 24 podios en la categoría reina, que sólo pudo avanzar dos posiciones desde la séptima que ocupaba en parrilla y que ahora suma 356 puntos, uno menos que su compañero.

"Logramos progresar algo; y aprendí mucho, también. Nos llevaremos las lecturas positivas a Brasil", comentó el campeón de Melbourne, que ahora supera en 35 puntos al cuádruple campeón del mundo neerlandés Max Verstappen (Red Bull), tercero en el Mundial y que este domingo acabó en esa posición en México.