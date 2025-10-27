Dettwiler, piloto de Moto3, se encuentra "estable, pero todavía crítico"

En ese momento previo de la carrera, la moto del español José Antonio Rueda (KTM) impactó por detrás de la máquina del helvético que ha sido el que ha salido peor parado de los dos.

La lesión más grave de Rueda, ya campeón del mundo de la categoría desde el Gran Premio de Japón disputado el primer fin de semana de octubre, es la rotura de una mano.

Según la información de este lunes de MotoGP, Dettwiler "ha sufrido varias veces operaciones en las últimas horas", y las mismas han ido "bien".

"De acuerdo con los doctores encargados, su condición es estable pero todavía crítica", siempre según la misma fuente.

MotoGP agrega en X que "aprecia la comprensión y pide que se respete la privacidad de Noah y su familia".