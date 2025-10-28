Jak Crawford, tercer piloto del equipo Aston Martin en 2026

Crawford, de 20 años y que se incorporó al programa de desarrollo de jóvenes pilotos del equipo en 2024, ha acumulado más de 2.000 km en monoplazas de Fórmula 1. Los pilotos titulares de Aston Martin son el español Fernando Alonso y el canadiense Lance Stroll.

Recientemente, debutó en un fin de semana de Gran Premio en el Gran Premio de Ciudad de México, pilotando el AMR25 de Stroll durante los primeros entrenamientos libres. Este año ha estado trabajando en el simulador.

Crawford compite actualmente en su tercera temporada de Fórmula 2, donde ocupa el segundo puesto en el Campeonato de Pilotos. La serie se traslada a Qatar el próximo mes para la primera de las dos últimas rondas.