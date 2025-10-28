Rovanperä prepara su salto a la F2 con un test secreto en Jerez

Rovanperä, quien anunció hace tres semanas su retirada de los rallies a final de esta temporada para buscar nuevas aventuras en otras disciplinas del motor, probó un monoplaza de la escudería de F2 Hitech TGR en el circuito andaluz y posteriormente subió varias fotos a su cuenta de Instagram.

"¡Primera prueba de F2 completada! Podemos estar muy satisfechos con los días de prueba. ¡Hemos disfrutado de un valioso tiempo de conducción y por fin hemos podido sentir realmente el coche!", escribió en su cuenta de la citada red social.

Rovanperä explicó al diario Ilta-Sanomat que la experiencia de conducir el monoplaza fue tan exigente físicamente como esperaba, aunque sus tiempos fueron similares a los del piloto de la escudería Hitech TGR.

"He adaptado mi entrenamiento físico a la fórmula desde el verano. Las fuerzas G son difíciles de simular y lleva tiempo acostumbrarse a ellas. Sé que seré más rápido cuando pueda desarrollar mi físico para adaptarme mejor a la pista", dijo al citado medio.

El piloto finlandés de 25 años dejará los rallies al final de temporada para competir en el campeonato japonés de Súper Fórmula en 2026 y dar posteriormente el salto a la Fórmula 2, con el firme objetivo de alcanzar después la categoría reina del motor.

Antes de ello podría lograr su tercer título en el Mundial de Rallies al volante de su Toyota GR Yaris, ya que a falta de dos pruebas (Japón y Arabia Saudí) ocupa la segunda posición en la clasificación general a sólo 13 puntos de su compañero de equipo, el británico Elfyn Evans.