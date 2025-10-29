Laura Villars demanda a la FIA para poder presentarse a las elecciones presidenciales

Villars alega que la FIA ha impuesto una serie de restricciones a los candidatos que hacen imposible que nadie se presente y así favorecer la reelección de Sulayem.

Las elecciones están programadas para el 12 de diciembre, pero estas pueden retrasarse si la demanda de Villars, que ha sido aceptada por un tribunal de París, llega a buen puerto. Debido al poco tiempo que queda para dicha fecha, se celebrará un juicio rápido el 10 de noviembre.

"Este procedimiento tiene como objetivo asegurar que la próxima elección de la FIA cumple con los propios estatutos de la organización y con los principios fundamentales de la democracia. Esta acción legal tiene como base el Artículo 1.3 de los estatutos de la FIA, que tienen como compromiso que la FIFA 'respete los estándares más altos de gobernancia, transparencia y democracia' y en el hecho de que la FIA es una asociación que se basa en la ley francesa, sus cuarteles generales están en París y está sujeta a la jurisdicción de la FIA", aseguró Villars en una carta remitida a la BBC.

La piloto afirmó que esta acción no es ni "hostil ni política" y que es una "iniciativa responsable y constructiva para salvaguardar la transparencia, ética y pluralismo" en la gobernancia del deporte.

"No actúo contra la FIA, actúo para protegerla. La democracia no es una amenaza para la FIA, es su fortaleza", aseveró.

Tanto Villars como la FIA asistirán a una mediación para tratar de acercar posturas en los próximos días.

Según las reglas electorales actuales de la FIA, los candidatos tienen que proveer una lista de sus potenciales vicepresidentes, en tanto que cada uno de ellos tiene que proceder de las seis regiones globales de la FIA, así como una lista de candidatos elegibles para el consejo.

Sin embargo, el consejo mundial actual sólo incluye un candidato de Sudamérica, la brasileña Fabiana Flosi, mujer de Bernie Ecclestone, y esta está aliada con Ben Sulayem. Por lo tanto, ningún otro candidato puede presentarse.

Tim Mayer, que también tenía la intención de presentarse a las elecciones, abandonó la carrera el mes pasado y acusó a la FIA de "falta de transparencia" y de dar "una falsa sensación de democracia" con estas elecciones.