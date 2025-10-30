Alex Márquez, muy feliz por todo lo conseguido

"Feliz estoy, y, aunque se pueda pensar que soy el primero de los perdedores, no es así, es un resultado como para estar muy feliz y, además, compartir éxitos, que ya lo hemos hecho en otras temporadas con la familia, y ahora en la misma categoría y el mismo año, es como para estar muy satisfechos", destacó, nada más comenzar un evento de su patrocinador Estrella Galicia 0'0, un pletórico Alex Márquez.

El piloto español recordó su accidente de Assen (Países Bajos), del que reconoció que fue "fácil al principio, pero complicado después", y enseguida explicó que se dio cuenta de que se había roto algo en la mano y volvió a la competición muy rápido, lo que luego complicó su recuperación.

Por primera vez en la historia dos hermanos se han proclamado campeón y subcampeón del mundo en la misma categoría del motociclismo, y en la misma temporada, y, por ello, subrayó que "es complicado darse cuenta de la magnitud real de lo que hemos conseguido". "Seguro que con el tiempo nos daremos cuenta, viendo la televisión y las carreras del hito deportivo que hemos conseguido en este momento", añadió.

"Todavía nos quedan dos carreras en las que tenemos que disfrutar, y eso que en Malasia se me hizo interminable la carrera, pero lo que quiero es disfrutar al máximo y llegar a Cheste, que siempre es muy bonito y este año mucho más", apuntó.

Al recordar todo lo vivido, puso de relieve que es complicado señalar un momento en concreto, pero en lo deportivo destacó que "la primera victoria de Jerez sería el mejor momento".

Sobre su hermano y su dominio ha resaltado que "ganar a Marc en un campeonato de 22 carreras es muy difícil por la presión a la que te somete". "Cuesta mucho aceptar el tener esa precisión o esa convicción que tiene de controlar los límites, y más en una temporada que es muy larga, pero nunca se puede decir que no se pueda".

A la hora de comparar sus motos, dijo que en ese momento no sabría expresar lo que sentió, pero incidió en que al probar la moto de 2024 sólo se le pudo "ver una amplia sonrisa y la 2025 es una evolución de la 2024, pero no hay muchas más diferencias". "Son todo cuestión de sensaciones y de llegar al límite, pero por lo que se ve en los datos las diferencias son mínimas", agregó.

"No sé si se ha dado valor o no a mi trayectoria, pero yo desde luego se la he dado porque sé lo que cuesta conseguir lo que he conseguido y tengo muy claros mis objetivos, que he ido cumpliendo con creces toda mi vida deportiva, pero soy realista y muy autocrítico, sobre todo con los errores que he cometido. Creo que esa actitud es buena, pero el valor se lo tiene que dar la gente", comentó sobre su larga y exitosa carrera deportiva.

En lo que al futuro se refiere, reconoció que no sabe muy bien cuáles son los planteamientos de Ducati, pero se ha mostrado dispuesto a aportar su conocimiento para evolucionar la moto. Sin embargo, aseguró que no tiene valor ser o no piloto 'factory', porque seguirá siendo "lito de Gresini con moto de fábrica dentro del box y para 2027 ya veremos para que estamos entonces".

Alex Márquez resaltó sobre las cualidades de su hermano y las suyas que Marc destaca por "la explosividad" y a él por "la calma", "aunque ambos hemos mejorado en esos aspectos, pero creo que tener esa explosividad es lo que le ha dado más a Marc y por eso lo envidio".

"Quizás tengo ya la experiencia para liderar en una fábrica, pero hay que ver que pasa en 2026 y cómo se van colocando todas las piezas a lo largo de la temporada", señaló Alex Márquez sobre su futuro inmediato, para a continuación desatacar que en 2025 se ha visto su mejor versión. Sin embargo, aseguró que "hay que seguir mejorando y dar un pasito adelante para saber cuál es nuestro techo".

"Siempre lo he dicho, que hay dos maneras de afrontar la rivalidad con Marc: o le tienes celos y tienes que ver cómo llegaré y cuál es su potencia o voy a fijarme y ver qué es lo que hace bien para intentar copiarlo. Tener a Marc al lado sin tener ese recelo te hace salir reforzado como equipo y como piloto", continúa comparando Alex Márquez.

En lo que se refiere a su paso adelante de la temporada próxima, en la que tendrá una moto oficial, Alex Márquez confirma que "tener la moto oficial es una prueba" para el mismo, para saber qué es capaz de hacer. "Lejos de darme presión me hace sentir que lo tengo todo controlado y creo que al equipo Gresini se le ha infravalorado, sobre todo desde el fallecimiento de Fausto Gresini, pero la verdad es que tal y como está liderando Nadia -Padovani-, me ha sorprendido mucho, porque es una autentica líder y lo hace todo sencillo y con trabajo y dedicación han demostrado que son un equipo muy serio", destacó.

Alex Márquez recuerda que ya en 2014 y 2019 los dos hermanos fueron campeones y se pensaban que eso no se podía superar y ahora son "campeón y subcampeón del mundo de MotoGP en la misma temporada".

"Es normal que la gente nos meta ahora esa presión que va a llegar para la próxima temporada, pero no se puede perder o cambiar el enfoque, que debe ser exactamente el mismo para llegar a la primera carrera preparados al máximo. Lo demás sería un error. No hay que cambiar nada, seguir con la misma mentalidad", concluyó Alex Márquez.