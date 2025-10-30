El campeón Rowland marca mejor tiempo en el cierre de los entrenamientos de pretemporada

La Fórmula E ha celebrado esta semana los entrenamientos oficiales de pretemporada del campeonato mundial de monoplazas eléctricos, cuatro jornadas de pruebas en la que los 20 equipos y los diez pilotos que conforman la parrilla han podido poner a punto el GEN 3 EVO de cara a la temporada doce, que arrancará el 7 de diciembre en Sao Paulo.

El vigente campeón del mundo Oliver Rowland ha terminado la pretemporada como el más rápido. El piloto de Nissan ha parado el crono en 1:21:498 y ha aventajado en sólo dos milésimas al británico Taylor Barnard (Penske), en un día en el que han tenido seis horas de pruebas.

Por su parte, el único piloto español de la categoría, Pepe Martí (Cupra), ha continuado su adaptación a los monoplazas eléctricos. El barcelonés ha ido de menos a más en esta pretemporada y ha acabado con el undécimo mejor registro.

Centenares de aficionados se han desplazado hasta el Circuit para presenciar la última jornada de pruebas y el viernes la acción en pista volverá con el test femenino de la Fórmula E, una oportunidad única para diez mujeres. Entre ellas, estarán las valencianas Nerea Martí y Marta García, que pilotarán los monoplazas de Andretti y Lola Yamaha respectivamente.

