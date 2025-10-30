El Circuito de Jerez acoge este fin de semana el Festival Iberian Racing de automovilismo

La Supercars Endurance es una competición que engloba la Supercars España, el Campeonato de Portugal de Velocidad y el Iberian Supercars del país luso, informó la organización.

Los Supercars cuentan en su programa con carreras separadas y por un lado, correrán los vehículos de la categoría GT4 (Aston Martin, BMW, McLaren, Toyota y Porsche) y, por otro, se conformará una parrilla independiente con GTC y Turismos.

El trofeo 'monomarca' Porsche Sprint Challenge Ibérica afronta la quinta prueba de la temporada y varias clases en juego, como la categoría 1, para vehículos Porsche 911 GT3 Cup (tipo 991.1 y 991.2); la categoría 2, para Porsche 911 GT3 Cup (tipo 992); y la categoría 3, para Porsche 718 Cayman GT4 RS Clubsport.

Pablo Hernández lidera la clasificación general de la categoría 1 con 196 puntos, por los 174 de Nuno Pedro Silva, mientras que en la 2, Manuel Alves es primero y Dylan Pereira segundo, separados por solo dos puntos.

La Copa Racer, con vehículos BMW y Mini, disputará en Jerez su cuarta cita de la temporada, tras haber pasado anteriormente por los circuitos de Valencia, Estoril y Navarra.

Diego Carrascal es el líder con 128 puntos, seguido por Óscar Aparicio y César Romero, empatados con 114 puntos en la segunda plaza de la general.

Los Caterham 420 R y 340 R son vehículos ligeros de aspecto clásico y con poco más de 500 kilos de peso, propulsados por un motor Ford 2.0 atmosférico de 4 cilindros que, en el caso del 340, entregan en su versión de competición más de 170 caballos de potencia.

Las carreras se disputarán entre el sábado y el domingo, estando reservado el viernes para ensayos de acondicionamiento y la jornada sabatina también para entrenamientos oficiales.