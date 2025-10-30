Jenson Button anuncia su retirada del automovilismo

Button, de 45 años, fue campeón del mundo de Fórmula Uno en 2009 con la escudería Brawn GP y se retiró del 'Gran Circo' en 2016 después de 306 carreras y 15 triunfos.

Desde entonces ha competido en diferentes categorías como las carreras de resistencia de Le Mans, Supercars, Extreme E y rallycross, además del Campeonato de Mundo de Resistencia, en el que ha corrido los dos últimos años con el equipo Jota.

"Esta será mi última carrera", dijo sobre la competición en Bahréin. "Siempre me ha gustado este circuito, es uno de los más divertidos y voy a disfrutar todo lo que pueda porque va a ser el final de mi carrera profesional", dijo el británico en la BBC.

"He disfrutado estos años en el WEC, pero tengo una vida muy ocupada y no es justo ni para el equipo ni para mí seguir en 2026 si no voy a tener tiempo para ello. Tengo un hijo de cuatro años y otro de seis y si te vas fuera una semana los echas mucho de menos y nunca vas a recuperar ese tiempo. Siento que me he perdido muchas cosas en los últimos dos años, lo cual sabía que pasaría, pero no quiero pasar por ello otra temporada", aseveró.

