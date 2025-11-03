Holgado, doble vencedor en 2025, con muchas ganas de rodar en un circuito que le "encanta"

"Tengo muchas ganas de llegar a Portugal", ha apuntado Holgado, quienha añadido que es un circuito "que es muy característico por sus subidas y bajadas, lo que lo hace diferente al resto".

"Tenemos la ventaja de que aquí realizamos nuestro primer test con la Moto2, pero seguiremos trabajando de la misma manera que hasta ahora y nuestro principal objetivo es progresar en cada sesión y ser cada vez mejores", ha destacado en la nota de prensa de su equipo.

"Vamos con muchas ganas e ilusión para hacerlo lo mejor posible y disfrutarlo con el equipo", ha insistido.

Su compañero de equipo, el colombiano de origen español David Alonso (kalex) y campeón del mundo de Moto3 en 2024, ha puesto de relieve que después de la gira asiática retornan a Europa, "donde todo vuelve a cambiar". "Los circuitos son mucho más pequeños y estrechos, así que en Portugal tendremos la sensación de estar pilotando en un 'karting' y habrá que adaptarse a ello", ha agregado.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"Trabajaremos como hemos hecho en las últimas carreras, buscando fluir encima de la moto y, después de analizar la carrera de Malasia, es importante ser cada vez más constante en cuanto al ritmo y cometer menos fallos", ha señalado.

"Poco a poco lo estamos consiguiendo", ha detallado Alonso de su adaptación al pilotaje de una Moto2, para poco después afirmar que "este fin de semana será importante el lenguaje corporal sobre la moto, porque hay muchas subidas y bajadas, y habrá que compensarlo con el cuerpo para que la moto no se levante tanto".