El español Sergio García Dols sustituirá al lesionado piloto sudafricano Darryn Binder

Binder tuvo que ser intervenido quirúrgicamente de su lesión en el cúbito izquierdo, lo que abrió la puerta a Sergio García Dols a estrenarse antes de tiempo con el que será su equipo durante la temporada 2026.

"Antes que nada, quiero desearle a Darryn una pronta recuperación", ha señalado García Dols en un comunicado de la escudería Gresini en el que destaca que "es una gran oportunidad", tanto para él como para el equipo, para conocerse mejor y "empezar a trabajar juntos antes de las próximas pruebas".

"Tengo muchas ganas de volver a subirme a la moto y quiero agradecer al equipo que me haya dado esta oportunidad, pues este tiempo en casa ha sido bastante duro, pero he seguido entrenando y trabajando duro para mantener una mentalidad competitiva", ha reconocido Sergio García Dols.

El piloto valenciano compartirá talleres con Albert Arenas, quien ha puesto de relieve, al volver a Europa para las dos últimas carreras de la temporada, que está "en buena forma" y son "rápidos", por lo que solo necesitan "afinar el conjunto para el domingo".

"Quiero aprovechar al máximo estas dos últimas carreras —Portimao y Valencia— para volver al podio y, por qué no, ir a por la victoria, especialmente en Valencia, que será muy especial para mí, mi carrera de casa y la última con este equipo, por lo que quiero despedirme con una gran victoria", ha destacado Arenas.