Fabio di Giannantonio confía en "poder luchar por el podio"

"Espero que podamos empezar este fin de semana aún más cerca de la puesta a punto ideal para poder luchar por el podio, puesto que ya hemos demostrado en varias ocasiones que, cuando tenemos las sensaciones adecuadas, somos capaces de pelear por los tres primeros puestos e incluso por la victoria", explicó 'Diggia' en la nota de prensa de su equipo.

"El objetivo en Portimao es presionar desde el principio para mantenernos en las primeras posiciones", señaló el piloto italiano.

El también italiano Franco Morbidelli, su compañero en el equipo VR46, reconoció por su parte que "va a ser un fin de semana duro" y recuerdó que "Portimao es un circuito muy exigente".

"Venimos de un fin de semana muy positivo en Sepang, donde revertimos por completo las malas sensaciones de Australia, así que estoy muy contento y satisfecho con el nivel que hemos alcanzado y que estamos demostrando ahora mismo", puso de relieve 'Morbido'.

