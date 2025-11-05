Evans defiende el liderato en Japón ante Ogier y Rovanperä

El equipo Toyota Gazoo Racing se aseguró el título de constructores por quinto año consecutivo en la anterior prueba, el Rally de Europa Central. Ahora el Mundial entra en una recta final y la escudería nipona lucha con tres de sus hombres por el de pilotos en los tramos de asfalto del Rally de Japón.

Elfyn Evans, que aspira a su primer campeonato de pilotos, tiene una ventaja de 13 puntos sobre sus dos compañeros de equipo, el ocho veces campeón del mundo Sébastien Ogier y el dos veces ganador del certamen Kalle Rovanperä, que están empatados a puntos tras la victoria de este último en el Rally de Europa Central.

Evans ha ganado las dos últimas ediciones del Rally de Japón y lideró un triplete de Toyota por delante de Ogier y Rovanperä en 2023, antes de que el francés volviera a acompañarle en el podio en un doblete hace un año.

Desde su regreso al calendario del Mundial en 2022, el Rally de Japón se disputa principalmente en carreteras estrechas y sinuosas de asfalto en las montañas de las prefecturas de Aichi y Gifu, alrededor de la ciudad de Nagoya. El estadio Toyota vuelve a acoger el parque de asistencia.

La carrera empieza este jueves con tres tramos, continúa con seis el viernes y siete el sábado y acaba con otros seis el domingo.