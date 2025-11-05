Fabio Quartararo: "Portimao es un circuito bastante singular"

"Volvemos a Europa para las dos últimas carreras, y Portimão es la siguiente parada, en un circuito bastante singular, con todos esos cambios de nivel del terreno y, sin duda, es diferente a los circuitos en los que hemos competido últimamente", subrayó en la nota de prensa de la escudería 'Yamaha Racing'.

"Tengo curiosidad por ver cómo se comporta la moto aquí y cómo aguantan los neumáticos en un circuito que me gusta mucho, así que daremos lo mejor de nosotros, el ciento por ciento, y espero que podamos terminar la temporada con buenos resultados estas dos últimas semanas", agregó.

Por su parte, el español Alex Rins, piloto oficial de Yamaha, apuntó que "después de un fin de semana complicado en Malasia", ahora, para Portimão, sigue siendo "optimista", pues es un circuito en el que, según ha destacado, siempre disfruta "por sus características únicas".

"El equipo y yo seguimos adaptándonos, por lo que estas dos últimas carreras serán cruciales para confirmar las claves de la puesta a punto antes de centrarnos por completo en los test de 2026", concluyó Rins.

