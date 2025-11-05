José Antonio Rueda, operado con éxito de las fracturas en su mano derecha

El doctor Xavier Mir, del Hospital Universitario Dexeus, ha sido el encargado de realizar la cirugía en la que le ha sido reforzada la articulación dañada con placas en el pulgar, el segundo y tercer metacarpianos, fracturados por la caída, así como en la base del radio.

Una nota difundida por el equipo Red Bull KTM Ajo informa de que el piloto sevillano continuará "su recuperación el tiempo que sea necesario para garantizar que esté completamente preparado para la temporada 2026", en la que hará su debut en la categoría superior, Moto2, en el seno de la misma escudería.

José Antonio Rueda colisionó con el suizo Noah Dettwiler en la curva 3 del circuito de Sepang durante la vuelta de reconocimiento del Gran Premio de Malasia, sufriendo una conmoción cerebral severa y un paro cardíaco, entre otros múltiples traumatismos. El más grave era su fractura en la mano derecha.

Después de cuatro días ingresado en un hospital de Kuala Lumpur, José Antonio Rueda recibió permiso para su traslado a España, donde aterrizó el pasado viernes de madrugada y, desde entonces, permanece en observación en el hospital barcelonés, donde también se le ha detectado una rotura en la escápula de su hombro derecho que no requerirá cirugía.

