Miguel Oliveira, ante su último GP de Portugal: "Va a ser un fin de semana muy especial"

"Estoy muy emocionado porque Portimão es un circuito muy especial para mí y correr en casa siempre me da una motivación extra para rendir al máximo y, saber que esta será mi última carrera de MotoGP frente a mi afición, hace que el fin de semana sea aún más especial", subrayó Oliveira en la nota de prensa del equipo.
"Quiero hacerlo bien, disfrutarlo y asegurarme de que el equipo y todos los aficionados también lo disfruten, así que tengo muchísimas ganas de empezar", resaltó el piloto portugués.