05 de noviembre de 2025 - 09:25

Miguel Oliveira, ante su último GP de Portugal: "Va a ser un fin de semana muy especial"

Redacción deportes, 5 nov (EFE).- El portugués Miguel Oliveira (Yamaha YR M 1) va a disputar su último Gran Premio de Portugal en la categoría de MotoGP, pues en 2026 será piloto de BMW en el mundial de Superbike, por lo que la cita de este fin de semana en Portimao será "un fin de semana muy especial".

Por EFE

"Estoy muy emocionado porque Portimão es un circuito muy especial para mí y correr en casa siempre me da una motivación extra para rendir al máximo y, saber que esta será mi última carrera de MotoGP frente a mi afición, hace que el fin de semana sea aún más especial", subrayó Oliveira en la nota de prensa del equipo.

"Quiero hacerlo bien, disfrutarlo y asegurarme de que el equipo y todos los aficionados también lo disfruten, así que tengo muchísimas ganas de empezar", resaltó el piloto portugués.