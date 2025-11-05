Moreira y González, penúltima cita por el título en Moto2

Moreira, que logró situarse líder del mundial en la carrera de Sepang (Malasia), llega al circuito de Portimao con nueve puntos de ventaja sobre el español y, si bien ambos dependen de sí mismos, lo que sí es cierto es que después de liderar la clasificación desde la quinta cita del campeonato, en el Gran Premio de España, el piloto madrileño es quien se encuentra en desventaja frente a su oponente.

'Manugas' González llega a la cita portuguesa con la necesidad imperiosa de volver a ganar, algo que no hace desde Mugello (Italia), cuando era el piloto con más victorias de la categoría -y lo sigue siendo- frente a los tres triunfos con los que cuentan el propio Diogo Moreira y el británico Jake Dixon (Boscoscuro), quien se podría convertir en 'juez' de la pelea por el campeonato.

Mientras González tiene que 'salir a atacar' a su rival, a Diogo Moreira, le basta con 'defenderse' algo que al parecer estaba haciendo el piloto madrileño y que por sus 'altibajos', la penalización impuesta en Indonesia y el 'cero' de Malasia, le salió bastante mal en una categoría que es la que más vencedores distintos ha visto a lo largo de la temporada.

Hasta diez pilotos distintos han logrado al menos una victoria en lo que va de temporada, con González como el más 'laureado' con cuatro triunfos, por los tres de Moreira y Dixon.

Tres pilotos han repetido en lo más alto del podio, el español Daniel Holgado (Kalex), el australiano Senna Agius (Kalex) y el turco Deniz Öncü (Kalex) y tienen victorias en solitario el español Arón Canet (Kalex), el italiano Celestino Vietti (Boscoscuro), el colombiano David Alonso (Kalex) y el estadounidense Joe Roberts (Kalex).

Así las cosas, una vez más se antoja complicado poder establecer un 'aspirante' claro a la victoria en Portimao, si bien es cierto que quienes más se juegan y, por tanto quienes más a fondo deberían aplicarse, son Moreira y González, pero la larga lista de vencedores a lo largo de la temporada puede complicar mucho tanto la carrera portuguesa como la última cita en la Comunidad Valenciana.

Y es que nadie descarta que el único título que queda por adjudicar, el de la categoría de Moto2, llegará 'vivo' hasta el circuito 'Ricardo Tormo' de Cheste, que se 'engalana' al máximo para recuperarse de una cita que el pasado año no se pudo disputar como consecuencia de la fatídica DANA que asoló a la población de la Comunidad Valenciana.

La categoría de Moto3 no contará con su ya matemáticamente campeón del mundo, el español José Antonio Rueda (KTM), quien resultó lesionado en el grave percance que protagonizó junto al suizo Noah Detwiller (KTM), si bien tras unos duros y preocupantes momentos iniciales en los que se temió por sus vidas, ambos han podido recuperarse en una u otra medida de esos críticos instantes.

Ninguno de los dos estará en Portimao, pero ambos se encuentran ya en proceso de recuperación de sus lesiones, mucho más graves en el caso del piloto helvético, por lo que la lista de aspirantes al triunfo se abre en gran medida, máxime si se tiene en cuenta que Rueda suma un total de diez victorias a lo largo del año.

Ausente el ya campeón del mundo de Moto3, entre los aspirantes a la victoria se encuentran el 'debutante' en esas lides, el japonés Taiyo Furusato (Honda), su compatriota Ryusei Yamanaka (KTM), que busca la victoria con ahínco, como también el australiano Joel Kelso (KTM) o los italianos Luca Lunetta (Honda) y Guido Pini (KTM), debutante en la categoría como el argentino de origen español Valentín Perrone (KTM).

La lista es mucho más amplia entre los aspirantes al triunfo españoles, encabezados por Ángel Piqueras (KTM), pero también con Máximo Quiles (KTM), Álvaro Carpe (KTM), Adrián Fernández (Honda) o su compañero de equipo David Almansa (Honda), con la ausencia también del lesionado David Muñoz (KTM), al que sustituye el joven Brian Uriarte, de 17 años, proclamado el pasado fin de semana campeón del mundo júnior.