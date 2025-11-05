Nicolo Bulega, sustituto de Marc Márquez, "contento pero nervioso" por su debut

"Quiero disfrutar el momento, pero también hacer un buen trabajo con todo el equipo", reconoció Bulega, que pilotará la Desmosedici GP25 del equipo oficial de Borgo Panigale.

"No tengo expectativas en cuanto a resultados, quiero empezar a coger confianza con la Desmosedici, pero hay que tener en cuenta que rodaremos en un trazado muy particular y exigente como el de Portimão", puso de relieve en la nota del equipo de fábrica de Ducati.

Por su parte, el dos veces campeón del mundo, el italiano Francesco 'Pecco' Bagnaia (Ducati Desmosedici GP25), ha apuntado que ha regresado de Malasia "con un sabor agridulce, pero también con sensaciones positivas".

"Sin duda la carrera del domingo no terminó de la mejor manera, aunque fuimos competitivos durante todo el fin de semana y era algo que nos había faltado en los últimos grandes premios, por lo que debemos seguir en esa dirección", añadió Bagnaia.

"Portimao es un circuito peculiar, con características únicas, así que trabajaremos para encontrar la misma confianza en la moto que recuperamos en Sepang", aseguró.