Sainz: La meteorología siempre juega un papel importante, hay que aprovechar oportunidades

"Viajando a Brasil para afrontar otro fin de semana con formato sprint, ya tengo ganas de pilotar en esa pista icónica en la que cualquier cosa puede suceder", manifestó, en declaraciones difundidas este miércoles por su propia escudería, Sainz, de 31 años, con cuatro victorias y 28 podios en la categoría reina, dos de ellos en Interlagos: el primero de todos, en 2019, cuando acabó tercero con un McLaren; y en 2022, cuando también concluyó en ese puesto, con un Ferrari.

"Siendo un fin de semana con formato sprint, tendremos poco tiempo de entrenamiento (sólo habrá un libre), por lo que tendremos que darnos prisa en encontrar los reglajes adecuados", apuntó el talentoso piloto madrileño, que ocupa el undécimo puesto en el Mundial, con 38 puntos: exactamente 319 menos que el inglés Lando Norris (McLaren), que lidera el certamen con un punto de ventaja sobre su compañero, el australiano Oscar Piastri.

"La meteorología siempre juega un papel importante en Sao Paulo, así que habrá que aprovechar todas las oportunidades que surjan y optimizarlas", manifestó Carlos con miras a la posible lluvia que podría caer durante el vigésimo primero de los 24 Grandes Premios de un Mundial que se cerrará el próximo 7 de diciembre en Abu Dabi.

"Los aficionados brasileños son muy apasionados y siempre es una gran semana, en la que nos animan de forma superlativa", añadió el español de Williams.

