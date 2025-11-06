Alex Márquez espera terminar la temporada con alguna victoria más

"Ojalá, ojalá, al final cuando vas a las carreras el objetivo sigue siendo ganar, pero es complicado, sabemos que hay que hacer las cosas bien, aunque ahora no hay presión y podemos coger riesgos, pero quiero disfrutar y sabemos que en Malasia, sin presión, funcioné algo mejor que en las últimas carreras, así que eso es lo que hay que hacer, disfrutar y estar bien con el equipo", dijo Alex Márquez.

Muy relajado tras conseguir su objetivo, Alex Márquez reconoció en tono jocoso que en la entrega de premios en la Comunidad Valenciana recortará la foto de los tres primeros: "La voy a recortar y sólo va a ser primero y segundo, lo siento mucho, pero va a ser así, esa es la foto que va a ir a mi casa".

"Fuera de coña, el que esté siempre será especial -refiriéndose al tercer clasificado-, pero seguro que mi foto, la que va a ir en el salón de casa, es con Marc primero y yo segundo, lo siento", recalcó.

Días más tarde de la disputa del Gran Premio de la Comunidad Valenciana de MotoGP, el 16 de noviembre en el circuito Ricardo Tormo' de Cheste, se celebrará un homenaje a los dos pilotos en su localidad natal de Cervera (Lérida) y Alex Márquez destacó que "más que una celebración va a ser un homenaje a los niños" de esa ciudad.

"Tal y como puse hace unos días en redes sociales, será un homenaje a esos niños que jugaban por las calles, que buscaban alguna obra que había por el pueblo y hacíamos carreras y un salto con la tierra que dejaban los obreros, esa era nuestra misión de cada día, cuando veíamos que algo se estaba construyendo nuevo pues allí que íbamos", recordó Alex Márquez.

"No puedo anticipar nada, pero habrá cosas muy especiales, sobre todo porque será muy bonito poder llevar eso a Cervera y será un gran homenaje al pueblo", subrayó Alex Márquez.