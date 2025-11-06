Charles Leclerc cree que el campeonato se decidirá entre los pilotos de McLaren

En la recta final del 2025, Lando Norris (McLaren) lidera la clasificación de pilotos, con su compañero Oscar Piastri a tan solo un punto, mientras que el neerlandés, cuatro veces campeón del mundo, está a 36 unidades.

“Pero entre Oscar y Lando, no lo sé”, confesó el francés, consultado sobre la resolución del título en conferencia de prensa en Interlagos, donde este fin de semana correrá la vigésimo primera carrera del año.

“¿Cuántos puntos hay entre ellos? ¿sólo uno?”, preguntó.

“La tensión tiene que ser muy alta. Y se trata de intentar gestionar esa presión y rendir bajo ella de la mejor manera posible. Solo el tiempo dirá quién lo consigue mejor. Pero, de nuevo, sigo creyendo que está entre los dos pilotos de McLaren”, dijo Leclerc.

A falta de cuatro carreras para el fin de la temporada, el francés, que ya está matemáticamente descartado del campeonato de este año, ocupa la quinta posición de la tabla con 210 puntos, por delante de su compañero de escudería, Lewis Hamilton, que tiene 146.