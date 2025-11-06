Franco Colapinto sobre su renovación con Alpine: “Voy carrera a carrera”

“Voy carrera a carrera y estoy intentando enfocarme en este fin de semana. Es un fin de semana, una pista y un lugar que disfruto mucho. Volver a correr en la Fórmula 1 de Brasil para mí es muy especial”, expresó el argentino, en su segunda vez en el GP en Interlagos.

El piloto de 22 años, que aún no consiguió sumar puntos, confesó que “no sabe” qué pasará en el futuro pero que tampoco le preocupa mucho, porque busca estar “completamente enfocado en esta temporada” para “intentar acabar en una mejor posición” que la de ahora.

A pesar de no haber tenido un buen desempeño, el argentino afirmó que se siente “más cómodo” con el auto y manifestó que considera que “ha dado grandes pasos a nivel personal”.

Asimismo, recordó que el año pasado “no fue fácil para él”, entonces espera “pasar un buen fin de semana” y aprovechar con los miles de fanáticos argentinos que cruzan a ver Fórmula 1 en el único circuito de Sudamérica.

En ese sentido, se refirió a la carrera del 2024 en este mismo lugar, que ocurrió de forma accidentada debido a condiciones meteorológicas adversas.

En Interlagos “fue mi primera vez conduciendo un auto de Fórmula 1 bajo la lluvia”, confesó Colapinto. “Definitivamente fue una experiencia muy dura”.

El Gran Premio de São Paulo se disputará este fin de semana en el circuito de Interlagos y contará con formato 'sprint'.

A falta de cuatro carreras para concluir la temporada, el británico Lando Norris lidera la clasificación de pilotos, aunque tiene a su compañero Oscar Piastri a tan solo un punto, y al neerlandés Max Verstappen, cuatro veces campeón del mundo, a 36 unidades.