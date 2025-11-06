Gabriel Bortoleto: "Correr en Interlagos es el sueño de todo piloto brasileño"

"Yo luché mi vida entera para estar aquí. Tengo que aprovechar ese momento. Yo creo que correr en Interlagos es el sueño de todo piloto brasileño. Correr en Fórmula 1 en Interlagos es un sueño aún mayor. Y yo, gracias a Dios, estoy teniendo esa oportunidad y la quiero aprovechar al máximo", comentó el brasileño en una conversación con la prensa.

Sin embargo, el piloto de 21 años confesó que, aunque esta pista le da "más expectativa" y "más ansiedad", quiere atravesar este fin de semana "de la misma manera" que los otros, ya que "los puntos valen lo mismo".

Pero dijo que "está muy feliz" de inspirar a niños brasileños, porque él "fue ese niño", con Felipe Massa, "no hace mucho tiempo".

Los niños "te miran de manera diferente. Por eso soy muy responsable con lo que hablo, y las cosas que pruebo" dijo. "Lo llevo con mucha responsabilidad", expresó.

Presente en el vigésimo primero premio del año, Bortoleto dijo que espera "ser lo más estable posible" y "entregar resultados constantes" a su escudería.

Preguntado sobre el próximo año, cuando Sauber pasará a llamarse Audi, afirmó que, más allá de los cambios de reglamento y de auto, "se lleva mucho aprendizaje" sobre el trabajo con el equipo y con los ingenieros.

"Me llevo mucho aprendizaje este año. Los mayores aprendizajes que tuve no fueron sobre mi carro, fueron sobre la estructura del equipo, sobre cómo lidiar con un equipo tan grande, cómo trabajar con los ingenieros... Uno se lleva eso", manifestó.

Su presencia marca el regreso de un piloto brasileño al Gran Premio de Interlagos después de ocho años de ausencia, desde que Felipe Massa corrió por última vez en noviembre de 2017 para Williams.

El Gran Premio de São Paulo se disputará este fin de semana en el circuito de Interlagos y de nuevo tendrá formato 'sprint'.

A falta de cuatro carreras para concluir la temporada, el británico Lando Norris lidera la clasificación de pilotos, aunque tiene a su compañero Oscar Piastri a tan solo un punto, y al neerlandés Max Verstappen, cuatro veces campeón del mundo, a 36 unidades.