Joan Mir: "Hay que ser cautos, si bien este es un circuito que se me ha dado bien"

"Cuando son tan buenos como los que llevamos, es fácil pensar que siempre va a ser así", apostilló.
"Este es un circuito que sobre el papel siempre se me ha dado bien y en el que siempre disfruto de llevar la moto y aunque con la Honda no he sido realmente competitivo, dentro de nuestra lucha no ha ido mal y tengo ganas de hacerlo bien", explicó Joan Mir.
"Sobre el papel podría decir que es mejor que Sepang, pero pueden cambiar muchas cosas", reconoció el piloto de Honda.
Joan Mir no quiso evaluar la situación real del proyecto de Honda frente a los resultados: "Se puede pensar en las dos cosas" para asegurar que tenían "potencial hace tiempo para hacer resultados como los de ahora, pero han llegado cuando han llegado".
Además, resaltó el hecho que son "resultados bastante reales" y aclaró que han sido así porque "no ha fallado nadie". "No nos hemos encontrado con el podio y luego con otro podio porque hayan sido carreras extrañas, no ha sido así, han sido carreras muy rápidas en donde los favoritos estaban delante", añadió.
"Son resultados reales, que es lo que realmente da confianza, pero todavía hay que ser cautos, me gusta ser cauto por lo complicado y mal que lo he pasado estos años de atrás, que me han enseñado a ser cauto y a no creerme que esto va a ser así siempre", destacó.
"No creo que no podamos seguir haciendo carreras como las que llevamos ahora, creo que la prioridad que debemos tener, más que lo que estamos haciendo, es consolidar los resultados, para mí eso es lo más importante", afirmó Joan Mir.
En cuanto al circuito de Portimao, señaló: "Tiene más adherencia que Sepang y eso nos facilita mucho las cosas. También es un circuito que tiene alguna frenada fuerte, que es para una moto ágil, y la Honda siempre ha sido una moto ágil".
Mir recalcó que a él se le da "muy bien esta pista". "Así que vamos a ver", agregó.