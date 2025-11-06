Marc Márquez lanza una edición limitada a 93 unidades de su casco de campeón del mundo

El casco 'Shoei X-SPR-PRO Marc Márquez World Champion Edition' representa una edición "histórica", pues por primera vez se lanza una reproducción oficial del casco de Marc Márquez, creada para conmemorar su título de Campeón del Mundo de MotoGP en 2025.

La preventa está reservada "a todos aquellos socios que han estado en el camino", como gesto de agradecimiento por su apoyo incondicional, ya que sólo se fabricarán 93 unidades oficiales, cada una numerada y certificada, lo que convierte "a esta obra maestra en una pieza de coleccionista y una oportunidad única para poseer un casco que encarna el espíritu, la excelencia y el legado de un campeón, que además firmará uno por uno todos los cascos".

Cada una de estas 93 unidades ha sido "meticulosamente elaborada y pintada a mano", una por una, en la fábrica del proveedor de sus cascos en Japón, por sus maestros artesanos.

Con un diseño exclusivo del estudio español Dave Designs, esta pieza de coleccionista se sitúa a la vanguardia de los cascos de competición, con todas sus unidades numeradas secuencialmente en función de su orden de producción, lo que hará imposible elegir el número de la serie limitada.

