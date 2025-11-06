Oscar Piastri: respeto que el equipo nos permita luchar por el campeonato de pilotos

A cuatro fechas del final, Piastri se encuentra a solo un punto de su compañero de equipo, Lando Norris, que ostenta el primer puesto de la tabla del campeonato de pilotos.

Sin embargo, celebró que la escudería no elija a un piloto sobre otro y les permita “salir a defenderse por ellos mismos”.

“Siempre somos muy abiertos entre nosotros en cuanto a lo que pensamos, ya sea si creemos que las cosas han sido justas o si creemos que se han tomado las decisiones correctas”, comentó el piloto de 24 años.

“Y desde ese punto de vista, podemos defendernos por nosotros mismos. Y me siento muy cómodo haciéndolo. Y el equipo nos anima mucho a ello, a defender nuestros puntos de vista de forma individual”, expresó.

Desde el punto de vista de McLaren, manifestó que el contexto actual debe ser “una dinámica” “difícil de manejar”, ya que dos pilotos pelean por el lugar que solo puede obtener uno.

“Es evidente que eso va a suponer dificultades. Pero respeto que el equipo nos permita a ambos intentar luchar por el campeonato de pilotos”, dijo.

En ese sentido, el australiano contó que saldrá a ganar “por mérito propio” y “dando todo lo que estaba a su alcance”.

Piastri, que obtuvo siete victorias en esta temporada, se ha desinflado y acumula cuatro carreras consecutivas sin un podio.