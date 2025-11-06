Pedro Acosta resta relevancia a las expectativas de victoria

"Todo el mundo está poniendo muchas expectativas con eso, menos yo. Vamos a ver cómo me subo a la moto mañana, cómo me siento al principio y, a partir de ahí, ya veremos", explicó en ese sentido Acosta.

"Sabemos que nuestra moto, con el desgaste de los neumáticos, está en un momento crítico de verdad, porque no ha sido ni una ni dos veces, llevamos ya como cinco carreras con ese problema", subrayó.

"Incluso en Australia, donde hacía frío, así que hay que subirse a la moto, ver los problemas y trabajar en ello y no me gusta pensar en lo que hice antes en una pista, porque lo hice en Japón y no me valió de nada, pero sí, sobre el papel, es un fin de semana que tiene que ir bien", añadió Acosta, al que le falta la victoria en su palmarés de MotoGP.