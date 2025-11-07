Alex Márquez, Arón Canet y David Almansa encabezan el dominio español en Portimao

Alex Márquez ha dominado la primera jornada, tanto en la tanda libre como en la práctica oficial de MotoGP, en la que consiguió un mejor tiempo de 1:37.974 con el que batió al italiano Francesco 'Pecco' Bagnaia (Ducati Desmosedici GP25) por 30 milésimas de segundo, con Pedro Acosta (KTM RC16) tercero, delante del italiano Marco Bezzecchi (Aprilia RS-GP) y el español Joan Mir (Honda RC 213 V), que coparon las cinco primeras posiciones.

El español Raúl Fernández (Aprilia RS-GP) fue el primer protagonista al decidir salir a pista 'tocado' tras la caída que sufrió por la mañana en la curva uno y que además de pasar por la clínica del circuito le obligó a someterse a un examen clínico en un centro médico próximo al circuito.

Raúl Fernández se planteó una 'tanda de prueba' de cuatro o cinco vueltas para ver cuáles eran sus sensaciones y en función de ello decidir su continuidad o no en el gran premio, y tras mantener una 'charla' con Charte, decidió continuar, aunque no logró entrar en la segunda clasificación directa al ser decimoquinto.

Entraron también en la segunda clasificación, ya con la lluvia cayendo con mayor insistencia, Johann Zarco (Honda RC 213 V), Fabio di Giannantonio (Ducati Desmosedici GP25), Fermín Aldeguer (Ducati Desmosedici GP24), Pol Espargaró (KTM RC 16) y Ai Ogura (Aprilia RS-GP).

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El español Arón Canet (Kalex) dominó la primera jornada de Moto2, pues tanto por la mañana como en la práctica oficial vespertina, estableció sendos nuevos récord absolutos.

Si por la mañana ya batió el récord de Moto2 con un registro de 1:41.460, por la tarde rebajó ese tiempo hasta el 1:41.210, que le permitió acabar como primero, por delante del británico Jake Dixon (Boscoscuro) y el español Albert Arenas (Kalex).

El también español Manuel 'Manugas' González (Kalex), que aspira al título mundial de Moto2, acabó en la cuarta posición, con su rival más directo por ese objetivo y líder en la provisional del campeonato, el brasileño Diogo Moreira (Kalex), en la duodécima posición.

También entraron en la segunda clasificación directa Senna Agius, Daniel Holgado, David Alonso, Izan Guevara, Barry Baltus, Collin Veijer, Celestino Vietti, Tony Arbolino y Alonso López.

El español David Almansa (Honda) consiguió el mejor tiempo para la clasificación oficial de Moto3, que se vio interrumpida casi al final de la misma por la lluvia y, hasta ese momento, Almansa paró el cronómetro en 1:47.056, lejos del récord de Moto3, que ostenta desde 2024 el también español y vigente campeón del mundo, el lesionado José Antonio Rueda (KTM), con 1:46.379.

Todos los pilotos acabaron entrando en sus talleres como consecuencia de una tímida lluvia que paró a los pocos minutos y la clasificación fue definitiva.

A la segunda clasificación directa pasaron David Almansa, el japonés Taiyo Furusato (Honda), Máximo Quiles (KTM), el italiano Dennis Foggia (KTM), Adrián Fernández (Honda), el italiano Luca Lunetta (Honda), el australiano Joel Kelso, Ángel Piqueras (KTM), Álvaro Carpe (KTM), el argentino Valentín Perrone (KTM), el británico Scott Ogden (KTM), el malasio Hakim Danish (KTM), el irlandés Casey O'gorman (KTM) y Brian Uriarte (KTM).