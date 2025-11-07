Alonso: El coche se notaba bien en el entrenamiento libre, el quinto es un gran resultado

"Sienta genial estar de nuevo aquí en Interlagos", declaró Alonso, en el circuito en el que hace veinte años se convirtió en el primer -y hasta ahora el único- español y en el entonces piloto más joven de toda la historia en ganar el Mundial de Fórmula Uno.

"Este circuito siempre ha sido muy especial para mí", comentó el doble campeón del mundo asturiano, en una interminable segunda juventud a los 44 años, que cuenta 32 victorias y 106 podios en la categoría reina, de ellos nueve en esta pista -la cuarta más corta y la segunda más elevada del calendario-, en la que, curiosamente, nunca ganó.

"El coche se notó bien en el primer (y único) entrenamiento libre y el hecho de haber alcanzado la SQ3 (tercera ronda) y haber acabado quinto es un gran resultado", opinó Alonso; que, de repetir esa posición este sábado, sumaría cuatro puntos.

El piloto ovetense -duodécimo en el Mundial, con 37 puntos- arrancará por detrás de los McLaren y de los Mercedes; y al lado del cuádruple campeón del mundo neerlandés Max Verstappen (Red Bull), sexto en parrilla.

El inglés Lando Norris -líder del certamen- lo hará desde la 'pole', dos puestos por delante del otro piloto de la escudería de Woking, el australiano Oscar Piastri -segundo en el campeonato, a un punto (357 frente a 356)-. El debutante italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) sale segundo y su compañero, el inglés George Russell, cuarto.

"Hoy fue un buen impulso para el equipo y una forma positiva de empezar el fin de semana de carreras", opinó Alonso.

"Ojalá podamos mantener este nivel de rendimiento mañana, pero nunca sabes lo que puede pasar aquí", apuntó el genial piloto asturiano, asimismo campeón del mundo de resistencia (WEC), categoría en la que, entre otros, festejó dos triunfos -con Toyota- en las prestigiosas 24 Horas de Le Mans (Francia).