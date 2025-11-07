Colapinto: Estoy muy orgulloso por la oportunidad de volver a pilotar en este equipo

"Estoy muy agradecido a Flavio (Briatore) y a todo el equipo por su confianza en mí para ayudar al progreso del equipo en el futuro", declaró Colapinto, nacido hace 22 años en Pilar (Buenos Aires), que disputa en el Autódromo José Carlos Pace su decimoquinto Gran Premio desde que retornó a la F1 -con el undécimo de Países Bajos como mejor resultado- y que, seguirá formando pareja, en el equipo que dirige el italiano Flavio Briatore, con su actual compañero, el francés Pierre Gasly.

"Desde que debuté en Fórmula Uno, sabía, dado todo lo que hay en juego, que iba a ser un reto enorme mantener mi puesto en este deporte. Ha sido un camino largo y duro; y estoy muy orgulloso por la oportunidad de volver a pilotar en este equipo en 2026 junto a Pierre (Gasly), que ha sido un compañero de equipo genial y del que sin dudas seguiré aprendiendo muchas cosas", añadió el argentino, cuya renovación fue anunciada instantes antes del arranque del primer y único entrenamiento libre para el Gran Premio de Sao Paulo -que se disputa con formato sprint-, una sesión que acabó con el decimosexto tiempo.

"Es muy especial y bien elegido en el tiempo el hacer el anuncio aquí, este fin de semana, en Brasil. Un evento que, al estar tan cerca de mi Argentina natal, es para mí como la carrera de casa, en la que recibo tantísimas muestras de apoyo", indicó el joven bonaerense, cuya renovación ya era un secreto a voces durante las pasadas semanas y que había debutado en la categoría reina el año pasado, en el Gran Premio de Italia, disputado en Monza -el templo de la velocidad-: donde afrontó la primera de sus nueve carreras con Williams, las últimas nueve del pasado Mundial.

"Ir acompañado por tantos aficionados en este viaje, tanto el equipo como yo, es el motivo por el que nos apasionan las carreras; y el año que viene, cuando debería haber un 'reseteo' en la Fórmula Uno, esperemos poder darle a cada una de las personas que nos apoyan algo que celebrar y que les ponga una sonrisa en la cara. Vamos, Alpine! ", comentó Colapinto, que logró sus primeros puntos en la categoría con la escudería de Grove, en dos Grandes Premios del año pasado: el de Azerbaiyán -el segundo que disputó-, que acabó octavo; y el de Estados Unidos, que concluyó décimo en Austin (Texas).

