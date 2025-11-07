El español Arón Canet, primero y récord en la tanda libre inicial

Canet paró el cronómetro en 1:41.460, rebajando el anterior récord que había obtenido el también español Manuel González (Kalex) en 2024, al rodar en 1:41.514.

El español Arón Canet, quien dice sentirse muy a gusto en este circuito, fue también el primer líder claro al rodar en 1:42.321, tras desbancar al italiano Tony Arbolino (Boscoscuro), que fue el primero en marcar un registro de referencia para la categoría intermedia del campeonato del mundo.

Si bien el 'foco de atención' de la categoría se centra y se centrará a lo largo de todo el fin de semana en la pelea por el título mundial entre el brasileño Diogo Moreira (Kalex) -que acabó quinto- y el español Manuel 'Manugas' González (Kalex) -octavo-, con ventaja de nueve puntos a favor del primero de ellos.

Pero la tanda libre inicial de Moto2 transcurrió sin ninguna variación hasta que se llegó a los doce minutos finales, en los que fueron muchos los pilotos que comenzaron a marcar parciales de vuelta rápida y el primero en rebajar el tiempo de Canet fue el británico Jake Dixon (Boscoscuro), con un registro de 1:41.623.

Tras la estela de Dixon, fue precisamente González el que se colocó en primera instancia a 417 milésimas de segundo, si bien casi de inmediato recibió la 'contestación' de Moreira, quien se intercaló entre ambos para quedarse a 88 milésimas de segundo del británico.

Poco después fue Albert Arenas (Kalex), quien ayer anunció en sus redes sociales que Portugal y la Comunidad Valenciana serán sus dos últimas carreras en el mundial de Moto2, quien ascendió hasta la tercera posición, tras Moreira y por delante de Daniel Holgado (Kalex) y 'Manugas' González.

Los cambios en la tabla de tiempos comenzaron a sucederse casi ininterrumpidamente en esos minutos finales, en los que poco a poco varios rivales se fueron acercando al registro de Jake Dixon, con mención especial al italiano Celestino Vietti (Boscoscuro), quien se puso segundo a 84 milésimas de segundo, cuatro por delante de Moreira.

Por detrás no estuvo dispuesto a ceder en sus aspiraciones un Arón Canet (Kalex) que todavía opta al tercer puesto del campeonato, y quien logró establecer un nuevo récord absoluto de la categoría al rodar en 1:41.460, que ya no pudo batir ninguno de sus rivales.

Por detrás de Canet acabaron Jake Dixon, con el australiano Senna Agius (Kalex) tercero, por delante de Celestino Vietti, Diogo Moreira, Albert Arenas, Tony Arbolino y 'Manugas' González.