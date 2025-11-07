El italiano Dennis Foggia (KTM) lidera la primera tanda libre

La primera gran novedad de los entrenamientos libres de Moto3 llegó de la mano de la presencia del español Brian Uriarte, recientemente proclamado campeón del mundo júnior de la categoría, que en 2022 ganó el piloto al que sustituye, el campeón del mundo José Antonio Rueda, y en 2024 el que será su compañero, Álvaro Carpe.

Uriarte ya ha disputado dos carreras de la presente temporada, las de Australia y Malasia, en sustitución del también lesionado David Muñoz.

El joven piloto español tendrá su primera experiencia con el equipo 'Red Bull KTM Ajo' en su preparación para 2026 y en un circuito como el de Portimao que ya conoce, pues ha logrado una victoria y dos podios entre las temporadas 2021 y 2022 en la European Talent Cup.

El primer líder de la tanda inicial de pruebas libres fue el español David Almansa (Honda), quien se subió a su moto sabiendo ya la descalificación de su compañero de equipo, Adrián Fernández, en Malasia, donde acabó tercero, lo que le daba su primer podio mundialista.

Almansa rodó en 1:48.675, 87 milésimas de segundo más rápido que el debutante español Máximo Quiles (KTM) y 95 respecto al también español Joel Esteban (KTM), si bien sus registros se 'diluyeron' en la tabla con el paso de las vueltas, con el australiano Joel Kelso (KTM) como nuevo líder con 1:48.277.

El primer percance de la jornada lo protagonizó el australiano Cormac Buchanan (KTM), que sumó su trigésimo segunda caída de la temporada y aunque abandonó la pista 'a gatas' poco a poco recuperó todas las sensaciones y se marchó andando camino de su taller.

Como Buchanan, poco después se fue por los suelos en la curva trece el español Adrián Fernández (Honda), aunque pudo recuperar la moto para regresar a su taller.

Kelso continuó con su carrera ascendente y apenas un par de vueltas más tarde rebajó el mejor tiempo de la categoría para rodar en 1:47.887, por delante de los españoles Ángel Piqueras (KTM), Máximo Quiles y Álvaro Carpe, y con el argentino de origen español Valentín Perrone (KTM), tras ellos.

Por apenas 48 milésimas de segundo el japonés Taiyo Furusato (Honda) desbancó al australiano Joel Kelso a seis minutos del final con un registro de 1:47.839, al que más se acercó Valentín Perrone, que se quedó a 22 milésimas de segundo, aunque a todos ellos los desbancó poco después y nuevamente, David Almansa.

El piloto español de Honda paró el cronómetro en 1:47.696, además de protagonizar una espectacular salvada instantes después, cuando Joel Kelso decidió 'responder' a su registro con una mejor vuelta rápida de 1:47.458, que prácticamente con el reloj a cero rebajó el veterano piloto italiano Dennis Foggia (KTM), al rodar en 1:47.422.

Con Foggia como líder, Kelso se tuvo que conformar con ser segundo a 36 milésimas de segundo, seguido por Joel Esteban a 159 milésimas, delante de David Almansa, Valentín Perrone y Máximo Quiles.