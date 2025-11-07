07 de noviembre de 2025 - 16:10
Hamilton y Bortoleto, eliminados en la segunda ronda (SQ2), en la que Alonso fue el mejor
Redacción deportes, 7 nov (EFE).- El séptuple campeón mundial inglés Lewis Hamilton (Ferrari) y el favorito de la afición local, el debutante brasileño Gabriel Bortoleto (Kick Sauber), quedaron eliminados este viernes en la segunda ronda de la calificación para la prueba sprint (SQ2) del Gran Premio de Sao Paulo (Brasil), el vigésimo primero del Mundial de Fórmula, que se disputa en el circuito de Interlagos.
El doble campeón mundial español Fernando Alonso (Aston Martin) marcó el mejor tiempo de la ronda, al cubrir los 4.309 metros de la pista paulista -con el preceptivo neumático de compuesto medio- en un minuto, nueve segundos y 330 milésimas, sólo 43 menos que el inglés Lando Norris (McLaren), líder del Mundial.
La tercera ronda (SQ3), reservada a los mejores diez mejores y en la que se rodará con las gomas blandas, se disputará a continuación.