Hamilton y Bortoleto, eliminados en la segunda ronda (SQ2), en la que Alonso fue el mejor

El doble campeón mundial español Fernando Alonso (Aston Martin) marcó el mejor tiempo de la ronda, al cubrir los 4.309 metros de la pista paulista -con el preceptivo neumático de compuesto medio- en un minuto, nueve segundos y 330 milésimas, sólo 43 menos que el inglés Lando Norris (McLaren), líder del Mundial.

La tercera ronda (SQ3), reservada a los mejores diez mejores y en la que se rodará con las gomas blandas, se disputará a continuación.