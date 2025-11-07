Norris en la 'pole' del sprint de Interlagos, Piastri sale tercero y Alonso, quinto

Norris logró la 'mini-pole' al dominar la decisiva tercera ronda de la calificación (SQ3), en la que -con el preceptivo neumático blando- cubrió los 4.309 metros de la pista paulista en un minuto, nueve segundos y 243 milésimas. Sólo 97 menos que el debutante italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) y con una ventaja de 185 sobre su compañero, el australiano Oscar Piastri, segundo en el certamen, a un solo punto (357 frente a 356), que saldrá desde la tercera plaza de la parrilla.

Alonso arrancará un puesto por detrás del inglés George Russell (Mercedes) -cuarto este viernes-, desde la tercera fila, al lado del cuatro veces coronado neerlandés Max Verstappen (Red Bull) -tercero en el Mundial, a 36 puntos de Norris-, que afrontará sexto la prueba corta, que se disputará a un tercio del recorrido de la dominical: es decir, 24 vueltas y algo más de 102 kilómetros.

El sprint -que el otro español, Carlos Sainz (Williams), afrontará desde el vigésimo puesto y el argentino Franco Colapinto, que acaba de renovar su contrato con Alpine con miras a 2026, desde el decimosexto- repartirá puntos entre los ocho primeros clasificados. El ganador se llevará ocho puntos; el segundo, siete; y el tercero, seis. Y así, sucesivamente, hasta el octavo, que sumará uno.

El canadiense Lance Stroll, compañero en Aston Martin del doble campeón mundial asturiano, saldrá séptimo, desde la cuarta fila, al lado del monegasco Charles Leclerc (Ferrari).

El debutante francés Isack Hadjar (RB) lo hará desde la novena plaza; y el alemán Nico Hülkenberg (Kick Sauber), desde la décima.