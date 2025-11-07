Norris: Hoy ha sido un buen arranque del fin de semana

"Hoy ha sido un buen arranque del fin de semana. El equipo hizo un buen trabajo para ponernos en una posición decente; y después, un par de vueltas majas bastaron para asegurar la 'pole' para el sprint", explicó Lando, que lidera el Mundial con 357 puntos, uno más que su compañero y principal rival, el australiano Oscar Piastri, que arranca tercero; y con 36 sobre el cuádruple campeón del mundo neerlandés Max Verstappen (Red Bull) -tercer aspirante al título- que lo hará desde la sexta posición.

Norris, de 25 años, dominó la decisiva tercera ronda de la calificación (SQ3), en la que -con el preceptivo neumático blando- cubrió los 4.309 metros de la pista paulista en un minuto, nueve segundos y 243 milésimas, 97 menos que el debutante italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), que saldrá junto a él desde la primera fila.

"Aún queda algo de trabajo por hacer antes de la calificación de mañana (la que ordenará la formación de salida de la carrera del domingo) que pueda hacernos sentir aún más a gusto en el coche, pero estamos en una buena posición", opinó el piloto de Bristol, con diez victorias -seis de ellas este año- en la F1, en la que cuenta 41 podios y 14 'poles'.

"Nos centraremos primero en el sprint de mañana, que podría ser interesante dadas las previsiones meteorológicas; pero pondremos el foco en intentar completar el mejor sprint posible antes de dirigir nuestra atención hacia la calificación (para la carrera dominical)", comentó el líder del Mundial este viernes en Brasil.

