Norris por delante de Piastri en el único libre de Brasil

En la mejor de sus 31 vueltas, Norris cubrió los 4.309 metros de la pista paulista en un minuto, nueve segundos y 975 milésimas, sólo 23 menos que Piastri, que giró dos veces más que él; en un ensayo en el que todos completaron su mejor vuelta con el neumático de compuesto medio y en el que el alemán Nico Hülkenberg (Kick Sauber) marcó el tercer tiempo, a 619 milésimas de Lando.

Alonso acabó con el cuarto crono en el único ensayo del penúltimo fin de semana del Mundial con formato sprint (el último será el de Qatar). El doble campeón mundial asturiano repitió 26 veces la pista en la que festejó sus dos títulos y en su mejor intento se quedó a 631 milésimas de Norris; en una sesión que acabó con 21 grados centígrados ambientales y con 48 en el asfalto, que se acabó de secar poco después de arrancar el mismo.

Sainz, que el jueves no atendió a los medios de información en Interlagos, aquejado de un pequeño proceso febril y con dolor de garganta, concluyó, en la mejor de sus 36 vueltas, a 711 milésimas de Norris, un entrenamiento que el cuádruple campeón del mundo neerlandés Max Verstappen (Red Bull) -tercero en el Mundial, a 36 puntos- acabó con el decimoséptimo tiempo, a un segundo y 393 milésimas.

'Mad Max' se inscribió un puesto por detrás del argentino Franco Colapinto, que acaba de renovar su contrato con Alpine con miras a 2026. El piloto bonaerense dio 30 vueltas y en la mejor de ellas acabó a un segundo y 185 milésimas de Norris, con el decimosexto tiempo del único libre del Gran Premio.

Los pilotos de Ferrari, el monegasco Charles Leclerc y el séptuple campeón mundial inglés Lewis Hamilton, sorprendieron al acabar, respectivamente, con el decimoctavo -a un segundo y 518 milésimas- y el decimonoveno crono -a 1.551-; en una lista de tiempos que cerró el japonés Yuki Tsunoda, de Red Bull, que, después de salirse de pista y golpearse contra las protecciones, se perdió casi media hora de rodaje y fue el único que logró su crono con las gomas blandas: a un segundo y 788 milésimas de Norris.

La calificación para la prueba sprint se disputará a partir de las tres y media de la tarde (las siete y media en horario peninsular español: las 18.30 horas GMT).