Norris saldrá primero en el sprint de Interlagos, que Alonso afrontará quinto

Redacción deportes, 7 nov (EFE).- El inglés Lando Norris (McLaren), líder del Mundial de Fórmula Uno, saldrá primero este sábado en la prueba sprint del Gran Premio de Sao Paulo (Brasil), el vigésimo primero del campeonato, que se disputa en el circuito de Interlagos; donde el doble campeón mundial español Fernando Alonso (Aston Martin) arrancará quinto.

Norris logró la 'mini-pole' al dominar la decisiva tercera ronda de la calificación para la prueba sprint (SQ3), en la que -con el preceptivo neumático blando- cubrió los 4.309 metros de la pista paulista -con el preceptivo neumático de compuesto medio- en un minuto, nueve segundos y 243 milésimas. Sólo 97 menos que el debutante italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) -que fue segundo- y con una ventaja de 185 sobre su compañero, el australiano Oscar Piastri, segundo en el certamen, a un solo punto (357 frente a 356).