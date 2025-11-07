Norris saldrá primero en el sprint de Interlagos, que Alonso afrontará quinto

Norris logró la 'mini-pole' al dominar la decisiva tercera ronda de la calificación para la prueba sprint (SQ3), en la que -con el preceptivo neumático blando- cubrió los 4.309 metros de la pista paulista -con el preceptivo neumático de compuesto medio- en un minuto, nueve segundos y 243 milésimas. Sólo 97 menos que el debutante italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) -que fue segundo- y con una ventaja de 185 sobre su compañero, el australiano Oscar Piastri, segundo en el certamen, a un solo punto (357 frente a 356).