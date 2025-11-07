Ogier (Toyota) gana la segunda etapa del Rally de Japón en el que Rovanpera se descuelga

Ogier, ocho veces campeón del mundo, completó los seis tramos cronometrados con un tiempo de 1:11:48, con 7.9 segundos respecto al japonés Takamoto Katsuta (Toyota) y 10.2 sobre el británico Elfyn Evans (Toyota), líder del Mundial, en un recorrido al este de Nagoya, en el centro del país, donde está ubicada la sede central de la marca japonesa.

Rovanperä se descolgó de la cabeza al dejarse 5:42 en relación con Ogier debido a su golpe, que le obligó a utilizar en el siguiente tramo una llave inglesa como soporte improvisado para sujetar la barrera.

"Probablemente mi plan de carrera fue demasiado optimista. Logramos arreglar algo para poder pasar, pero tuve que ir muy despacio", comentó el piloto finlandés al término de la segunda etapa.

De los seis tramos, Ogier fue el mejor en tres de ellos, mientras que Evans, tercero en el global de la etapa, ganó dos y Katsuta, el tercero.

Con dos jornadas disputadas en Japón, el británico aventaja provisionalmente en tres puntos al francés en la general del Mundial (262 por 259), por lo que el pulso por el campeonato se ha estrechado, con Rovanperä tercero con 234 puntos.

El estonio Ott Tänak (Hyundai) tampoco tuvo una buena jornada y acabó sexto, con 1:12 más que Ogier, por delante de su compañero de marca, el belga Thierry Neuville, séptimo a 1:33.

En décima posición se clasificó el español Alejandro Cachón (Toyota), primero en WRC2, lo que le permite liderar esta categoría.